Генштаб повідомив про 6 ракетних, 22 авіаційні удари РФ і понад 90 обстрілів із РСЗВ

Російські війська за минулу добу завдали три ракетні й 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України, а з початком цієї доби – провели ще три ракетних удари, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове і Ольгівське», – йдеться в ранковому зведенні, оприлюдненому 19 вересня.

У Генштабі наголосили, що загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України залишається.

У командуванні повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина і Бахмут.

«Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки», – йдеться в повідомленні.

За даними українського командування, у зв’язку з «суттєвою нестачею» як людських, так і матеріальних ресурсів, загарбники продовжують вдаватися до «нестандартних способів» їх поповнення.

«Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації «воїнів-афганців» отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону», – йдеться в повідомленні.