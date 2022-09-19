Генштаб повідомив про 6 ракетних, 22 авіаційні удари РФ і понад 90 обстрілів із РСЗВ

Російські війська за минулу добу завдали три ракетні й 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України, а з початком цієї доби – провели ще три ракетних удари, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
«Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове і Ольгівське», – йдеться в ранковому зведенні, оприлюдненому 19 вересня.
У Генштабі наголосили, що загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України залишається.
У командуванні повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина і Бахмут.
«Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки», – йдеться в повідомленні.
За даними українського командування, у зв’язку з «суттєвою нестачею» як людських, так і матеріальних ресурсів, загарбники продовжують вдаватися до «нестандартних способів» їх поповнення.
«Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації «воїнів-афганців» отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону», – йдеться в повідомленні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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