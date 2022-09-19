Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю – ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив у ніч на 19 вересня голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури», – написав він у телеграмі.

За словами Старуха, інформацію щодо постраждалих з’ясовують. Інших деталей він не навів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у деяких районах міста зникло світло.

17 вересня голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомляв, що російські війська завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя, а 14 вересня – що російські ракети влучили у передмістя Запоріжжя. Інформації про постраждалих тоді не було.

Генштаб ЗСУ у своїх зведеннях регулярно повідомляє про збереження загрози ракетних ударів РФ по території України.