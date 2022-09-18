«Комусь здається, що після низки перемог маємо певне затишшя, але це – підготовка» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що нинішнє «певне затишшя» на фронті означає підготовку до наступних дій українських сил.

«Можливо, зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступної низки. До наступної низки дуже важливих для нас усіх слів, які обовʼязково мають звучати. Бо Україна має бути вільною – уся», – сказав Зеленський.

Він повідомив, що провів вранці селекторну нараду з військовими, силовиками, представниками «Укроборонпрому» та іншими, відповідальними за «найважливіші напрямки допомоги» силам ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій ЗСУ на окремих напрямках. Обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Добігає кінця 207-ма доба протистояння України повномасштабному російському вторгненню.