Російські ракети поцілили по передмістю Запоріжжя – голова ОВА

Російські ракети влучили у передмістя Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух 14 вересня.
«Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – заявив він.
За словами Старуха, саме ці прильоти спричинили звуки вибухів, які чули в місті.
Читайте також: Росія може використати «спостерігачів»-громадян ЄС на псевдореферендумах на Запоріжжі – РНБО
Раніше голова військової адміністрації Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар по місту. Згодом він заявив, що по Кривому Рогу знову випустили ракети.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ