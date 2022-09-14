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Російські ракети поцілили по передмістю Запоріжжя – голова ОВА

За словами Олександра Старуха, саме ці прильоти спричинили звуки вибухів, які чули в місті

Російські ракети влучили у передмістя Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух 14 вересня.

«Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – заявив він.

За словами Старуха, саме ці прильоти спричинили звуки вибухів, які чули в місті.

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Раніше голова військової адміністрації Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар по місту. Згодом він заявив, що по Кривому Рогу знову випустили ракети.

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