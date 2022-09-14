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ВМС ЗСУ: Росія тримає шість носіїв ракет «Калібр» у Чорному морі і п’ять – у Середземному

Загальний залп «Калібрів» у Чорному морі складає 40 ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість російських носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає 40 ракет, повідомили 14 вересня Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів; у Середземному морі – п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр». За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 43 судна, з них 10 суден рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – 31 судно, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор», – йдеться в повідомленні.

У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У вечірньому зверенні 22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.

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