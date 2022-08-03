Росія за один вечір випустила по Україні крилатих ракет на понад 100 млн доларів – Forbes

Українські війська лише за один вечір – 2 серпня – збили російських ракет на 91 мільйон доларів, повідомляє видання Forbes.

Росія минулої доби ввечері випустила по Україні крилатих ракет на 114 мільйонів доларів.

За розрахунками видання, вартість ракети Х-101 складає 13 млн доларів, «Калібр» – 6,5 млн, «Іскандер» – 3 млн, «Онікс» – 1,25 млн, Х-22 – 1 млн, «Точка-У» – 0,3 млн.



За даними Повітряних сил ЗСУ, 2 серпня Росія випустила вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України, сім з них вдалося збити.

Станом на 18 липня, за даними президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 3 000 крилатих ракет.