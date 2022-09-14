Кім: дві людини загинули, шестеро постраждали через нічні обстріли Миколаєва з С-300

Дві людини загинули, шестеро – постраждали внаслідок російських обстрілів Миколаєва у ніч на 14 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, обстріли, за попередніми даними, ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300 сталися орієнтовно о 01:10.

«Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури і житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі й займання автівки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення і трьом громадянам надана допомога амбулаторно. Детальна інформація уточнюється», – написав він у телеграмі вранці 14 вересня.

Крім того, за даними голови ОВА, загарбники обстріляли Миколаївський і Баштанський райони. Інформація про наслідки бойових дій у Миколаївському районі не надходила. А в Баштанському районі, за словами Кіма, постраждалих немає, зруйнований житловий будинок, пошкоджені станція і сільськогосподарські будівлі.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що в ніч на 14 вересня російські війська масовано обстріляли Миколаїв.

Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Це відбувається на тлі успішого контрнаступу ЗСУ на північному сході та на півдні країни. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.