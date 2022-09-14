Влада розповіла про масований обстріл Миколаївщини російськими військами

У ніч на середу російські війська масовано обстріляли Миколаїв, пошкоджено житлові будинки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Після першої години ночі Миколаїв масово обстріляли. Пошкодження отримали зокрема й житлові будинки», – написав Сєнкевич у Telegram.

За його словами, наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. Деякі вулиці розчищають для проїзду громадського транспорту.

Інформація про наслідки обстрілу опрацьовується.

Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Це відбувається на тлі успішого контрнаступу ЗСУ на північному сході та на півдні країни. Москва з початку вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.