Обстріли на Дніпропетровщині: війська РФ двічі за ніч атакували Нікополь

Російські війська в ніч на середу обстріляли Нікополь Дніпропетровської обдасті – пошкоджено житлові будинки, газопроводи та лінії електропередач, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджено до 20 будинків, кілька газопроводів та ліній електропередач. Без світла залишилося близько 3 000 сімей. Частину вже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі», – повідомив Резніченко у Telegram.

За його словами, війська РФ також стріляли по Нікопольській та Марганецькій громадах із важкої артилерії 75-ма снарядами – обійшлося без загиблих і постраждалих.

У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які залишилися без води через російські обстріли напередодні ввечері, тривають відновлювальні роботи, додав Резніченко. В інших районах ніч пройшла без обстрілів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.