NYT: план наступу ЗСУ було створено з допомогою США та Великобританії

Плани успішного контрнаступу української армії на північному сході та на півдні країни були розроблені у співпраці українськими, американськими, британськими військовими та офіційними особами. Про це повідомляє газета New York Times із посиланням на свої джерела в американському уряді.

Як пише видання, згідно з початковим планом, розробленим генштабом ЗСУ за вказівкою президента Володимира Зеленського, який закликав українських генералів продемонструвати успіхи на полі бою для того, щоб довести здатність української армії звільнити захоплену російською армією територію, ЗСУ мали провести масштабний контрнаступ на півдні країни. Мета – звільнити Херсон та відрізати Маріуполь від угруповання російських сил на сході.

Але в результаті військових ігор, проведених українськими та американськими військовими влітку, стало ясно, що такий наступ, швидше за все, приречений на провал. За словами одного з керівників Пентагону Коліна Каля, ці ігри дозволили виявити ефективніші варіанти контрнаступу, які були представлені українському керівництву та вищому командуванню. Як підкреслює Каль, саме українське керівництво через деякий час розробило остаточний план операції. Наступ на двох напрямках – північному та південному – було запропоновано українськими військовими.

Упродовж серпня Україна отримувала від США детальні розвіддані, що дозволили виявити найслабші ділянки російської оборони та підтвердити, що російській армії не вдасться вчасно перекинути війська для їхнього захисту у разі українського наступу. Для забезпечення успіху наступу Сполучені Штати збільшили постачання Києву озброєнь. Як зазначає New York Times, новини про надання Україні американської військової допомоги, що з’являлися майже щотижня, додали українському командуванню впевненості у здійсненності плану одночасного наступу на двох фронтах.

Хоча українська армія має можливість повернути під свій контроль більше території на сході України, за словами українських та американських офіційних осіб, південь зараз є найважливішим театром військових дій.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під контроль України в рамках успішного контрнаступу ЗСУ останніх днів було повернуто понад 6 тисяч квадратних кілометрів території, окупованої протягом кількох місяців російськими військами.