Наступ ЗСУ на Донбасі. Україна просить балістичні ракети

- ЗСУ наступають Донбасі - звільнений Святогірськ, тривають бої за Лиман;
- Українська армія звільнила 300 населених пунктів у Харківській області. Що відбувається в містах Балаклія та Ізюм;
- Україна запросила у США додаткові постачання озброєння для продовження наступу у 2023 році.
- У списку запитів – ракети дальністю до 300 кілометрів;
- Багаторічні інвестиції в оборонно-промислову базу, передача зброї та розвідданих, спільні навчання під егідою ЄС та НАТО.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували проєкт гарантій безпреки для України.
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