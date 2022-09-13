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Війна

Наступ ЗСУ на Донбасі. Україна просить балістичні ракети

ЗСУ звільнили Святогірськ Донецької області: це підтвердила прес-служба Нацгвардії та численні відео військових
  • ЗСУ наступають Донбасі - звільнений Святогірськ, тривають бої за Лиман;
  • Українська армія звільнила 300 населених пунктів у Харківській області. Що відбувається в містах Балаклія та Ізюм;
  • Україна запросила у США додаткові постачання озброєння для продовження наступу у 2023 році.
  • У списку запитів – ракети дальністю до 300 кілометрів;
  • Багаторічні інвестиції в оборонно-промислову базу, передача зброї та розвідданих, спільні навчання під егідою ЄС та НАТО.
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували проєкт гарантій безпреки для України.

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