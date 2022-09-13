Наступ ЗСУ на Донбасі. Україна просить балістичні ракети

ЗСУ наступають Донбасі - звільнений Святогірськ, тривають бої за Лиман;

Українська армія звільнила 300 населених пунктів у Харківській області. Що відбувається в містах Балаклія та Ізюм;

Україна запросила у США додаткові постачання озброєння для продовження наступу у 2023 році.

У списку запитів – ракети дальністю до 300 кілометрів;

Багаторічні інвестиції в оборонно-промислову базу, передача зброї та розвідданих, спільні навчання під егідою ЄС та НАТО.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували проєкт гарантій безпреки для України.

Про це та інше дивіться у Свобода Live: