У лікарні Дніпра помер чоловік, поранений через ракетний удар по центру міста 11 вересня

У лікарні Дніпра помер 72-річний чоловік, поранений через ракетний удар по центру міста в ніч на 11 вересня. Інформацію про це підтвердили в лікарні, де він перебував.

За словами лікаря, який говорив на умовах анонімності, пацієнт був вкрай тяжкий і пережив дві клінічні смерті.

«Важкість його стану була зумовлена мінно-вибуховою травмою, важким пораненням черевної порожнини, множинними осколковими пораненнями всього тулуба, кінцівок. Одразу був поданий в операційну. Розірваний кишківник після тривалого і складного оперативного втручання був частково відновлений. Планувалися ще оперативні втручання. На жаль, стан пацієнта погіршувався. Дві зупинки серця – двічі була клінічна смерть. Третя зупинка була фатальною», – розповів лікар.

Чоловік працював охоронцем однієї з крамниць. Її будівля через ракетний удар зруйнована.

За даними міської ради Дніпра, загалом через це влучання в центрі міста було пошкоджено 47 будівель. Комунальники допомагають жителям затягнути розбиті вікна плівкою. Крім цього, перевіряють дахи та димові вентиляційні канали в будинках довкола.

У ніч на 11 вересня армія РФ вдарила ракетою по середмістю Дніпра. Як поінформував на брифінгу речник ДСНС в області Сергій Ковтонюк, були пошкоджені адмінбудівлі, магазини, ринок, склади та житлові будинки, а також понівечена контактна мережа трамвайної лінії. За декілька годин її відновили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).