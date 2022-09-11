ППО збила ракету над Дніпропетровщиною, у Дніпрі ліквідовують наслідки нічного удару

Українська протиповітряна оборона вдень 11 вересня збила російську ракету над Дніпропетровщиною. Інформацію про це підтвердила речниця Повітряного командування «Схід» Ірена Баранова.

Дані про те, що це була за ракета, поки не розголошують.

Тим часом у центрі Дніпра ліквідують наслідки ракетного удару, який стався в ніч на 11 вересня.

Як поінформував на брифінгу речник ДСНС в області Сергій Ковтонюк, були пошкоджені адмінбудівлі, магазини, ринок, склади та житлові будинки, а також понівечена контактна мережа трамвайної лінії. За декілька годин її відновили. Наразі затримки у роботі електротранспорту немає.

За його словами, тяжко поранений 72-річий чоловік – це охоронець однієї з крамниць. В лікарні Дніпра, де він зараз перебуває, повідомили, що його стан – вкрай тяжкий, він на апараті штучного дихання. За словами лікарів, пацієнта вже прооперували, з ран дістали уламки цегли й скла. У нього також перебитий кишківник, численні осколкові поранення тулуба. Планують зробити ще кілька операцій.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.