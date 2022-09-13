У Міноборони назвали площу територій, яку ЗСУ звільнили на Харківщині за тиждень

За тиждень ЗСУ вдалось звільнити на Харківщині 3800 квадратних кілометрів територій. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Це більше 300 населених пунктів, близько 150 тисяч населення. Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів», – зазначила вона.

Водночас, за словами Маляр, «реальна цифра» звільнених територій на Харківщині «майже удвічі більша».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

11 вересня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча. А відновлення контролю над містом Ізюм, серед іншого, знімає загрозу наступу на Донецьку область з північного заходу, вважають у ISW.

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13 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». Водночас він наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.