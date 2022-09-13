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Резніков прокоментував контрнаступ ЗСУ і застеріг від повторної атаки Росії

За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося».

В інтерв’ю Financial Times Резніков зауважив, що українські війська втомилися після шестиденного контрнаступу на Харківщині, проте їхній бойовий дух – високий, бо це стало ознакою того, «що Росію можна перемогти».

Водночас міністр наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.

Цивільна інфраструктура під прицілом: російські війська влучили у будівлю Головного слідчого управління у Харкові (фоторепортаж)
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Цивільна інфраструктура під прицілом: російські війська влучили у будівлю Головного слідчого управління у Харкові (фоторепортаж)

12 вересня російські війська влучили у будівлю Головного слідчого управління Національної поліції України у місті Харкові

Резніков також заявив, що майже одночасний контрнаступ українських військових на Херсонщині розвивався повільніше, бо це сільськогосподарський район зі зрошувальними каналами, які загарбники використовують як оборонні траншеї.

Напередодні у зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня українські військові звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і «рух українських військ триває».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча. А відновлення контролю над містом Ізюм, серед іншого, знімає загрозу наступу на Донецьку область з північного заходу, вважають у ISW.

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