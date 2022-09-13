Резніков прокоментував контрнаступ ЗСУ і застеріг від повторної атаки Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося».

В інтерв’ю Financial Times Резніков зауважив, що українські війська втомилися після шестиденного контрнаступу на Харківщині, проте їхній бойовий дух – високий, бо це стало ознакою того, «що Росію можна перемогти».

Водночас міністр наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.

Резніков також заявив, що майже одночасний контрнаступ українських військових на Херсонщині розвивався повільніше, бо це сільськогосподарський район зі зрошувальними каналами, які загарбники використовують як оборонні траншеї.

Напередодні у зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня українські військові звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і «рух українських військ триває».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча. А відновлення контролю над містом Ізюм, серед іншого, знімає загрозу наступу на Донецьку область з північного заходу, вважають у ISW.