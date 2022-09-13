ГУР: Росія намагається отримати боєприпаси і вербувати військових у країнах Центральної Азії

Росія намагається поповнити запаси радянських боєприпасів і запчастин до військової техніки за рахунок ресурсів країн Центральної Азії, а також вербувати там військових для участі у війні проти України, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ «Ураган». Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ «Піон» та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 13 вересня.

Крім того, за даними ГУР, відставним військовим і співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт із російською армією та взяти участь у війні проти України.

«Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС», – заявили в розвідці.

Нещодавно голова розвідки США Вільям Бернс заявив, що масштабне вторгнення в Україну може стати однією з найзначніших і найтриваліших помилок президента Росії Володимира Путіна.

«Росія заплатить дуже високу ціну, – зазначив Бернс. – Це не тільки виявило слабкість російської армії, але і принесе довгострокову шкоду російській економіці для поколінь росіян».

А в червні директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що сухопутні сили Росії «деградували до такого рівня, що багато в чому їм знадобляться роки, щоб повернутися туди, де вони були».

Генштаб ЗСУ повідомляє, що втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять 53 300 осіб, а також тисячі одиниць техніки.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.