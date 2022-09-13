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ГУР: Росія намагається отримати боєприпаси і вербувати військових у країнах Центральної Азії

Українські військові готують до транспортування російський танк, захоплений під час наступальної операції ЗСУ на Харківщині. Фото було опубліковане 11 вересня 2022 року

Росія намагається поповнити запаси радянських боєприпасів і запчастин до військової техніки за рахунок ресурсів країн Центральної Азії, а також вербувати там військових для участі у війні проти України, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ «Ураган». Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ «Піон» та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 13 вересня.

Крім того, за даними ГУР, відставним військовим і співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт із російською армією та взяти участь у війні проти України.

«Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС», – заявили в розвідці.

Нещодавно голова розвідки США Вільям Бернс заявив, що масштабне вторгнення в Україну може стати однією з найзначніших і найтриваліших помилок президента Росії Володимира Путіна.

«Росія заплатить дуже високу ціну, – зазначив Бернс. – Це не тільки виявило слабкість російської армії, але і принесе довгострокову шкоду російській економіці для поколінь росіян».

Цивільна інфраструктура під прицілом: російські війська влучили у будівлю Головного слідчого управління у Харкові (фоторепортаж)
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12 вересня російські війська влучили у будівлю Головного слідчого управління Національної поліції України у місті Харкові

А в червні директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що сухопутні сили Росії «деградували до такого рівня, що багато в чому їм знадобляться роки, щоб повернутися туди, де вони були».

Генштаб ЗСУ повідомляє, що втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять 53 300 осіб, а також тисячі одиниць техніки.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.

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