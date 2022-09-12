«Підтримка ЄС буде продовжуватися». Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ України

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель обговорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою успіхи контрнаступу України.



«Обговорили з міністром Кулебою обнадійливі успіхи контрнаступу України з метою відновлення її територіальної цілісності. Підтримка ЄС буде продовжуватися, наша стратегія працює: допоможіть Україні дати відсіч, тисніть на Росію санкціями та підтримайте партнерів у всьому світі», – повідомив Боррель у твіттері.

У Генштабі повідомили, що українські військові протягом 11 вересня звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча. А відновлення контролю над містом Ізюм, серед іншого, знімає загрозу наступу на Донецьку область з північного заходу, вважають у ISW.