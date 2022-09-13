Розвідка: окупанти «терміново евакуюють» сім’ї з Криму і півдня України

Через успішні дії Збройних сил України російські військові та окупаційна «влада» «терміново евакуюють» свої родини із Криму та півдня України, повідомляє Головне управління розвідки українського Міністерства оборони.

«Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин у таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло і терміново вивезти родичів з півострова», – зазначає українська розвідка.

У ГУР також додають, що окупаційна «влада» Криму наразі заборонила укладення угод з купівлі-продажу житла, встановила обмеження на пересування кримським мостом та «всіляко намагається закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України».

З огляду на бойові дії та окупацію півострова редакція не має змоги перевірити цю інформацію з додаткових джерел.

В останні тижні у Криму було часто чути звуки вибухів. Російська влада пояснювала це збитям «українських безпілотників» та «роботою ППО».

Низка вибухів сталися одразу на кількох військових об’єктах, один з наймасштабніших – на аеродромі Саки. Як писало агентство Reuters із посиланням на джерело в офіційних колах ЄС, внаслідок таких вибухів було знищено або виведено з ладу понад половину всієї авіації Чорноморського флоту Росії.

7 вересня у Генштабі ЗСУ вперше офіційно визнали «серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча. А відновлення контролю над містом Ізюм, серед іншого, знімає загрозу наступу на Донецьку область з північного заходу, вважають у ISW.