Зеленському презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України

Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України презентувала президенту Володимиру Зеленському рекомендації щодо майбутнього документу, який, як очікується, матиме назву «Київський безпековий договір» (Kyiv Security Compact).

«Я детально ознайомився з цим документом. Вважаю, що він підготовлений на високому рівні. Це перший, але дуже важливий крок. Ці рекомендації мають стати основою майбутнього безпекового договору», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

На його думку, майбутній договір повинні підписали «лідери найпотужніших держав» (насамперед ті, які «продемонстрували потужну підтримку України після початку повномасштабної війни з Росією»).

В Офісі президента очікують, що державами-гарантами можуть стати насамперед США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, а також країни Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, який є співголовою Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України, крім основного та єдиного для всіх договору, між Україною та окремими державами-гарантами можуть бути укладені двосторонні договори, які мають врегулювати детальні аспекти відносин між країнами в питаннях безпекової підтримки.

Інший співголова робочої групи – колишній генсекретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, – додав, що Київський безпековий договір суттєво відрізнятиметься від Будапештського меморандуму 1994 року.

«Йдеться не про зобов’язання утримуватися від якихось дій, а навпаки – надавати все те, що потрібно Україні для забезпечення свого захисту», – пояснив він.

Під час «Стамбульського раунду» переговорів між Україною і Росією щодо закінчення війни українська делегація озвучила своє бачення нової системи гарантій безпеки для України: вона схожа на 5-у статтю НАТО і вибудувана так, щоб «не повторилася помилка Будапештського меморандуму», повідомив член української переговорної групи Давид Арахамія.​