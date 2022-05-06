У Зеленського розповіли, коли Китай може долучитись до гарантій безпеки для України

Китай досі не озвувчив готовності долучитись до безпекових гарантій для України, але може зробити це після того, як буде напрацьований «драфт документа». Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Китай – серйозний гравець на міжнародній арені, у нас найбільший товарообіг з ними. І, я вважаю, і для Китаю, і для України це було б важливо. Але це буде позиція суверенної держави», – зазначив очільник ОП та наголосив, що наразі контакти з Китаєм щодо безпекових гарантій «безумовно є».

Раніше голова делегації України на переговорах з Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія наголошував, що Китай є однією з тих країн, від яких для України важливо було б отримати гарантії безпеки.

«Для нас важливі «ядерні держави»: Франція, КНР, США. Для нас важливі Британія і Туреччина. В принципі, цих п'яти країн нам буде достатньо для того, щоб рухатися далі... Це – той мінімум, який ми чекаємо, щоб вважати, що це (договір про гарантії безпеки – ред.) – гарна конструкція, щоб захищати Україну від будь-якої майбутньої агресії», – зазначав Арахамія.

Останніми роками Китай і Росія активізували свої двосторонні відносини. Китай не засудив прямо вторгнення Росії в Україну, що викликало занепокоєння у Вашингтоні.

Офіційні особи США попередили, що Китай поширював дезінформацію, яку Росія може використати як привід для нападу на Україну з використанням хімічної або біологічної зброї. Були також повідомлення, що Росія звернулася до Китаю за допомогою, Росія це заперечує.

18 березня, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Китаю Сі Цзіньпіном попередив його про «наслідки» будь-якої допомоги Росії.

За повідомленням китайських державних ЗМІ, Сі сказав Байдену, що Пекін і Вашингтон повинні працювати разом заради миру.

«Криза в Україні – це те, чого ми не хочемо бачити», – сказав Сі Байдену, повідомляє китайська державна телекомпанія CCTV.

Сполучені Штати тиснуть на Китай, щоб він не надав Росії підтримки в її вторгненні в Україну.