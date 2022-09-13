Російським слідчому й судді повідомили про підозру за переслідування Джеляла – прокуратура АРК

Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя повідомила про підозру в порушенні законів і звичаїв війни російським слідчому та судді, причетним до переслідування кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла (Джелялова) і братів Асана й Азіза Ахтемових у «справі про диверсії на газопроводі» в окупованому Криму. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Йдеться про старшого слідчого управління російської Федеральної служби безпеки в Криму й суддю російського суду в Севастополі.

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«Показово, що незаконне кримінальне переслідування кримського активіста та політика Нарімана Джеляла окупанти розпочали одразу після його участі у саміті «Кримської платформи» у Києві. Звичайно, затримання пов’язане з його громадською та політичною діяльністю, висвітленням злочинів окупантів, свободою слова та боротьбою за права людини. Таким чином окупанти намагаються дискредитувати українське населення півострова, показавши їх «злочинцями». Однак ані в України, ані в цивілізованого світу не залишилося жодних сумнівів щодо того, хто справжній злочинець і має понести належну відповідальність», – прокоментував прокурор АРК та Севастополя Ігор Поночовний.

За версією української прокуратури, підозрюваний слідчий ФСБ Росії «незаконно порушив кримінальну справу», а підозрюваний російський суддя «незаконно здійснював розгляд клопотань про обрання та продовження запобіжного заходу Джелялу».

Прокуратура АРК не називає імен та прізвищ підозрюваних. Чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив Крим.Реалії, що про підозри повідомили слідчому російської ФСБ у Криму Віталію Власову та судді підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Віктору Крапку.

Як повідомляли Крим.Реалії, підозрюваний Власов був слідчим у справі фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка, засудженого російським судом у Криму до п’яти років позбавлення волі. Правозахисники вважають справу проти Єсипенка сфабрикованою. За даними сайту російського суду, підозрюваний суддя Крапко продовжує працювати у Київському районному суді Сімферополя. За українським Кримінальним кодексом, Власову та Крапку загрожує до 12 років колонії.

Оголошення вироку Наріману Джелялу та братам Ахтемовим призначене на 10:00 21 вересня. Російське звинувачення запросило 15 років колонії для Джеляла та братів Ахтемових.