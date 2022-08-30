«Цей вирок не нам. Це ваш вирок»: Нарімана Джеляла у російському суді

(Рубрика «Точка зору»)

Наріман Джелял

Крим.Реалії публікують останнє слово кримськотатарського активіста, політика та журналіста Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова) на засіданні підконтрольного Росії Верховного суду Криму 29 серпня.

Наріман Джелял:

– «Навіщо ти поїхав на «Кримську платформу»?» Почувши цю фразу, я одразу зрозумів, чому маю сидіти, закутий у наручники, з мішком на голові, в оточенні співробітників ФСБ, які змушували мене зізнатися щодо участі в підриві газопроводу.

Цілком очевидно, що моя поїздка на саміт «Кримська платформа» – лише привід. Якщо не у вересні 2021 року, після повернення з Києва, то в лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я був би заарештований і зазнав би тих самих протизаконних дій з боку російських спецслужб.

Бо, керуючись своїми внутрішніми переконаннями, не мовчав, називаючи суспільно-політичні явища та події, що відбувалися в Криму з 2014 року, своїми іменами. Називайте окупацію «приєднанням», війну – «спецоперацією», а політичні репресії – «правосуддям» – від цього протиправність, а найчастіше і підлість, мерзенність багатьох нинішніх явищ своєї суті не змінює.

Репресії щодо мене та моїх друзів – закономірний підсумок моєї професійної журналістської і громадської діяльності, заснованих на моїй особистій прихильності до принципів демократії, свободи, справедливості та людської гідності, у тих суспільно-політичних умовах, що сформувалися зусиллями російської влади в Криму та характеризуються систематичними порушеннями прав людини, переслідування з політичних мотивів, здійснюваними органами, покликаними охороняти законність і правопорядок, відсутністю реального правосуддя під час розгляду політично мотивованих справ. І все це – під прикриттям шаленої та брехливої пропаганди.

Репресії щодо мене та моїх друзів – закономірний підсумок моєї професійної журналістської і громадської діяльності

Мій арешт мав на меті не тільки помсту з боку російської держави за бажання і здатність висловлювати свою думку й ставлення до подій, що відбуваються. Але й прагнення вселити страх у людей, які поділяють подібні до моїх переконання та цінності. Як сьогодні сотнями переслідують у Росії людей за брехливими обвинуваченнями лише за те, що вони хочуть миру і своїй, і сусіднім країнам, насамперед – Україні.

Більше того, кримінальне переслідування щодо мене – активіста кримськотатарського національного руху, делегата Курултаю та першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, має на меті оголосити поза законом, навісити ярлик «тероризму» на всю демократичну систему представницьких органів кримських татар. І цим відкрити шлях масовим репресіям щодо корінного народу Криму.

І це не просто очевидний і логічний висновок. Про такий намір спеціально чи з необережності зі мною поділилися у стінах ФСБ.

Очевидно, отримавши інформацію про ці наміри російських спецслужб, глава кримської влади після мого арешту поспішив написати у своєму телеграм-каналі: «Ця інформація ще раз підтверджує, що «меджліс» – це ворожа і терористична організація, головною метою якої є заподіяння шкоди Криму» .

Аксьонов (російський глава Криму Сергій Аксьонов, за документами Аксенов – ред.), який завжди страждав надмірною балакучістю, видав тільки ще підготовлювані наміри ФСБ відкрити нову сторінку в історії політичних репресій у Криму, ключем до якої стане ця кримінальна справа.

Я хочу ще раз заявити, що радикальність політичних поглядів, прояв ненависті, негативне ставлення до окремих країн, людей, політичних, релігійних, етнічних чи ґендерних спільнот чуже мені не лише виходячи з особистих життєвих принципів та віросповідання, а й через мою глибоку прихильність до демократичних, ненасильницьких принципів і методів діяльності національного руху кримських татар

Я не уявляю собі добробут корінного народу Криму – кримських татар – поза демократією

Я переконаний, що, виступаючи на захист свого народу, своєї держави – України, я сприяв і свідомо ставив собі таку мету: захист інтересів усіх людей, їхніх прав і свобод, добробуту та мирного існування. Бо я не уявляю собі добробут корінного народу Криму – кримських татар – поза демократією, норми та механізми якої покликані служити на благо всім людям.

Тим часом, залишаючись протягом багатьох років прихильником ненасильницької політичної боротьби, я відчуваю гордість за ту стійкість і мужність, які демонструють мої співгромадяни, в тому числі кримські татари, захищаючи свою країну від нічим невиправданої військової агресії, жертвами якої стали десятки тисяч мирних людей, військовослужбовці з обох боків.

Я висловлюю підтримку тим росіянам, які, незважаючи на погрози, затримання та арешти, продовжують домагатися відновлення демократії, миру у своїй країні. І подібну мужність жодними репресіями, жодною зброєю не зламати.

Мене звинувачують у злочині проти основ конституційного ладу та державної безпеки. Але я переконаний, що ніхто не завдає більшої шкоди державі, ніж корумповані та безвідповідальні чиновники; співробітники правоохоронних органів, які прикривають їхні злочини своїми злочинними діями; прокурори, які виконують замовлення на незаконне переслідування ФСБ; недобросовісні судді, які надають цим переслідуванням подібність до правосуддя.

Я висвітлював численні політичні судові процеси, які у незалежному журналістському середовищі отримали назву «кривосуддя»

Протягом восьми років я, як журналіст, фіксував, збирав, аналізував, коментував і повідомляв про численні факти порушень прав та свобод людини, кримських татар у Криму. У тому числі відвідував та висвітлював численні політичні судові процеси, які у незалежному журналістському середовищі отримали назву «кривосуддя».

З досвіду знаючи, що домагатися справедливості в російському суді у політично мотивованій справі марно, я не хотів витрачати сили та енергію на доведення численних фактів порушень під час фальсифікації нашої кримінальної справи.

Але, як ви пам'ятаєте, я журналіст-фрілансер. І я одержав завдання. Від себе.

Дякую за промовистий репортаж. Впевнений: його результати чудово впишуться у загальну картину політичних репресій у Криму. А вашим діям буде надано правову оцінку.

Вирок ви виноситимете не нам. Це ваш вирок

Кожним правильно поставленим свідком питанням, кожною виявленою брехнею, кожним переконливим аргументом проти фальсифікації справи ми, немов скальпелем патологоанатома, розкрили труп російської правоохоронної системи, що розкладається.

Під час судового слідства я прагнув звертатися до совісті та розуму всіх його учасників. Свою людську місію з порятунку тих, хто брав участь у фальсифікації цієї кримінальної справи та її підтримці, я вважаю закінченою. Справа за вами.

Вирок ви виноситимете не нам. Це ваш вирок. Бо в судний день вам не допоможуть жодні фальсифікації та лжесвідчення.

І коли справедлива кара за вашу несправедливість вас наздожене, можливо, ви згадаєте три наші імені. А швидше за все, набагато більше імен.

Заяву кримськотатарського активіста, політика і журналіста Нарімана Джеляла, заарештованого в Криму, опублікувала 29 серпня його дружина Левіза Джелялова на своїй сторінці у фейсбуці.

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода