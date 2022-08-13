Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Правозахисники назвали затриманих у Криму кримських татар жертвами політичних переслідувань

Наразі російська влада переслідує 11 кримських громадянських журналістів, повідомили у правозахисній організації «КримSOS»

У правозахисній організації «КримSOS» назвали жертвами політичних переслідувань із боку російської влади затриманих після обшуків 11 серпня кримських татар в окупованому Криму.

«Це чергова хвиля обшуків, які зазвичай відбуваються раз на пів року. Як правило, кримських татар звинувачують у причетності до терористичної організації. Жертвами обшуків і затримань часто стають громадянські журналісти й активісти», – заявив аналітик організації Євген Ярошенко.

Він додав, що наразі російська влада переслідує 11 кримських громадянських журналістів.

Вранці 11 серпня в Джанкої і Джанкойському районі Криму пройшли масові обшуки у кримськотатарських активістів, адвокати не були допущені на слідчі дії, вони повідомили про точкове вимкнення мобільного зв’язку. Російські силовики затримали шістьох чоловіків – Вілена Темер’янова, Енвера Кроша, Сеїтяя Аббозова, Мурата Мустафаєва, Едема Бекірова і Ріната Алієва – за звинуваченням в участі у «Хізб ут-Тахрір», забороненій у Росії організації.

У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим засудили нові обшуки кримських татар.

12 серпня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував їх до 10 жовтня 2022 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG