Правозахисники назвали затриманих у Криму кримських татар жертвами політичних переслідувань

У правозахисній організації «КримSOS» назвали жертвами політичних переслідувань із боку російської влади затриманих після обшуків 11 серпня кримських татар в окупованому Криму.

«Це чергова хвиля обшуків, які зазвичай відбуваються раз на пів року. Як правило, кримських татар звинувачують у причетності до терористичної організації. Жертвами обшуків і затримань часто стають громадянські журналісти й активісти», – заявив аналітик організації Євген Ярошенко.

Він додав, що наразі російська влада переслідує 11 кримських громадянських журналістів.

Вранці 11 серпня в Джанкої і Джанкойському районі Криму пройшли масові обшуки у кримськотатарських активістів, адвокати не були допущені на слідчі дії, вони повідомили про точкове вимкнення мобільного зв’язку. Російські силовики затримали шістьох чоловіків – Вілена Темер’янова, Енвера Кроша, Сеїтяя Аббозова, Мурата Мустафаєва, Едема Бекірова і Ріната Алієва – за звинуваченням в участі у «Хізб ут-Тахрір», забороненій у Росії організації.

У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим засудили нові обшуки кримських татар.

12 серпня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував їх до 10 жовтня 2022 року.