Активісти повідомили про нові обшуки в окупованому Криму

Вранці 11 серпня активісти повідомили про проведення російськими силовиками обшуків у кримських татар в окупованому Криму.
У Джанкойському районі Криму обшуки відбуваються у журналіста громадянського об’єднання «Кримська солідарність» Вілена Темер’янова і в будинку активіста Енвера Кроша.
За повідомленням, біля будинку Кроша в селі Ближнєгородське перебувають два службові автомобілі співробітників російських правоохоронних органів, а також п’ять осіб співробітників ОМОНу і Росгвардії. У «Кримській солідарності» додали, що зйомку на місці подій заборонили, а їхній кореспондент заявив, що у нього вирвали з рук телефон. Пізніше до журналіста підійшли російські силовики і «у грубій формі вимагали сісти в автомобіль, не перебувати біля місця проведення обшуку та не вести фото і відеофіксацію процесу».
Зазначається, що ще один обшук пройшов у Джанкої в Сейтяї Аббозова. Співробітники правоохоронних органів відвезли його у невідомому напрямку.
Четвертий обшук пройшов у Мурата Мустафаєва в селі Мирнівка Джанкойського району. Його також відвезли у невідомому напрямку.
Згодом з’явилася інформація про обшук у селі Озерне Джанкойського району в будинку Едема Бекірова. Силовики відвезли його у невідомому напрямку.
Також активісти повідомили про новий обшук у будинку матері Вілена Темер’янова.
Пізніше стало відомо про шостий обшук – у селі Тимофіївка Джанкойського району в будинку Рината Алієва.
Про причини обшуків російські силовики не повідомляють.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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