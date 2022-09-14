ISW: Кремль визнав першу поразку у війні проти України і намагається відвести критику від Путіна

Кремль визнав свою поразку в Харківській області, це перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України, заявив у своєму щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). За повідомленням, при цьому Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.

В ISW нагадали, що Кремль не визнавав поразки, коли відводив війська від Києва чи з острова Зміїний і в нинішній ситуації наступу Збройних сил України на Харківщині намагався діяти схожим чином. Міністерство оборони Росії, визнавши відведення військ на цьому напрямку, назвало його «перегрупуванням».

«Але цей неправдивий наратив зіткнувся з швидкою і гучною критикою в інтернеті. Визнання Кремлем поразки є частиною зусиль пом’якшити і відвернути критику за такий нищівний провал від російського президента Володимира Путіна (і перекласти її – ред.) на Міністерство оборони Росії та військове командування», – йдеться у звіті.

Крім того, в ISW вважають, що Кремль, ймовірно, прагне використати поразку на Харківщині, щоб сприяти зусиллям із мобілізації, активізуючи патріотичну риторику і дискусії про більш повну мобілізацію, одночасно переглядаючи законопроєкт Держдуми Росії, який дозволяє військовим надсилати повістки на регулярний призов на строкову службу поштою.

Як вказують в Інституті вивчення війни, ніщо в думському законопроєкті не свідчить про те, що Путін готується віддати наказ про загальну мобілізацію, «і сумнівно, що він міг це зробити швидко в будь-якому разі».

«Широкомасштабний призов, швидше за все, перевищить здатність Міноборони Росії призвати, навчити і спорядити нових солдатів, особливо тому, що російська тренувальна база, схоже, зараз відчуває напругу в підготовці обмеженої кількості добровольчих батальйонів», – йдеться в повідомленні.

Успішний український контрнаступ довкола Харківської області викликає паніку в російських військових, окупаційної влади і військових блогерів, кажуть в ISW.

«Військові невдачі Росії в Україні, ймовірно, продовжують послаблювати важелі впливу Росії на території колишнього Радянського Союзу», – заявляють автори звіту.

Останні кілька днів українські військові звільнили значні території, захоплені російськими силами в Харківській області, і вийшли на кордон з Росією. Аналітики називають цю поразку Москви найбільшою з початку війни з Україною. Російські військові назвали свій відступ «перегрупуванням».