Армія РФ за добу в Україні не дорахувалася двох літаків та двох вертольотів – ЗСУ

Втрати російських військ з початку вторгнення в Україну становлять 53 650 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 вересня.

За даними командування, російська армія втратила близько 350 військових за попередню добу

Штаб наводить оновлені дані щодо втрат російської техніки:

2180 танків (+5)

4665 бойових броньованих машин (+3)

1290 артилерійських систем (+11)

311 реактивних систем залпового вогню

167 засобів протиповітряної оборони (+2)

246 літаків (+2)

215 гелікоптерів (+2)

908 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+4)

233 крилатих ракет

15 кораблів

3501 автомобілів і автоцистерн (+32)

120 одиниць спеціальної техніки (+3)

За даними Генштабу, найбільших втрат російська армія зазнала на Харківському та Донецькому напрямках.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.