CША «найближчими днями» оголосять новий пакет військової допомоги Україні – Кірбі

CША, ймовірно, оголосять новий пакет військової допомоги Україні «найближчими днями», заявив радник Білого дому із нацбезпеки Джон Кірбі.

«Я справді думаю, що найближчими днями ви побачите ще один (пакет військової допомоги - ред)», – сказав представник Білого дому під час брифінгу.



Крім того, як повідомляє агенція AFP, Кірбі сказав, що ще зарано говорити про те, чи контрнаступ України сигналізує про поворотний момент у війні, яка почалася з повномасштабного вторгнення Москви в лютому.

Він зауважив, що війна є непередбачуваною.

При цьому представник Білого дому сказав, що американська зброя відіграла «важливу роль» у спроможності України завдати удару російським військам і США збираються продовжувати підтримку.

8 вересня в Україні з посиланням на Пентагон повідомили про намір США оголосити про черговий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів. Таким чином, загальна сума військових поставок США, надісланих до Києва після повномасштабного російського вторгнення, становить понад 15,2 мільярда доларів.