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«Виявляють диверсантів і залишки окупаційних військ». Зеленський про «стабілізацію» на частині звільнених територій

Володимир Зеленський повідомив, що прикордонникам доручено забезпечити охорону держкордону на ділянках звільнених територій.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на частині звільнених територій – площею приблизно 4000 квадратних кілометрів – триває стабілізація, українські силовики повертають «повну безпеку».

«Провів чергову ставку Верховного Головнокомандувача.. Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримують колаборантів, повертають повну безпеку», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив, що прикордонникам доручено забезпечити охорону держкордону на ділянках звільнених територій.

Напередодні очільник МВС Денис Монастирський заявив, що більшість колаборантів виїхала з окупованих територій до їх звільнення.

12 вересня Володимир Зеленський заявляв, що від початку вересня українські військові звільнили понад 6000 квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і «рух українських військ триває».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.

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