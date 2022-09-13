«Виявляють диверсантів і залишки окупаційних військ». Зеленський про «стабілізацію» на частині звільнених територій

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на частині звільнених територій – площею приблизно 4000 квадратних кілометрів – триває стабілізація, українські силовики повертають «повну безпеку».

«Провів чергову ставку Верховного Головнокомандувача.. Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримують колаборантів, повертають повну безпеку», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив, що прикордонникам доручено забезпечити охорону держкордону на ділянках звільнених територій.

Напередодні очільник МВС Денис Монастирський заявив, що більшість колаборантів виїхала з окупованих територій до їх звільнення.

12 вересня Володимир Зеленський заявляв, що від початку вересня українські військові звільнили понад 6000 квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і «рух українських військ триває».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.