Вілкул повідомив про ракетний удар по Кривому Рогу

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, що на Дніпропетровщині, повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул 13 вересня.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – повідомив він.

У більшості регіонів України триває повітряна тривога.

Російські війська 8 вересня здійснили спробу завдати ракетного удару по Кривому Рогу у четвер, але російська ракета до міста не долетіла, повідомив Вілкул.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.