Відео прямого влучення ракети РФ по житловому будинку в Харкові

Російська армія поцілила з С-300 по житловому будинку Харкова, повідомив голова харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубов. Мешканцям однієї з квартир вдалося відзняти відео прямого влучання російської ракети у будинок.

Через влучення частина будівлі зруйнована, від 3-го до першого поверху. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. Жертв могло бути більше, але частина мешканців виїхали з будинку через постійні обстріли Росії. Деталі в сюжеті Радіо Свобода. (Джерело: відео з телеграмканалу потерпілих, Оксана Нечепоренко, кореспондентка РС)