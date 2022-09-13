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Відео прямого влучення ракети РФ по житловому будинку в Харкові

Відео прямого влучення ракети РФ по житловому будинку в Харкові
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Відео прямого влучення ракети РФ по житловому будинку в Харкові

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Близько опівночі у ніч на 12 вересня російська армія завдала удар по цивільному об'єкту Харкова

Російська армія поцілила з С-300 по житловому будинку Харкова, повідомив голова харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубов. Мешканцям однієї з квартир вдалося відзняти відео прямого влучання російської ракети у будинок.

Через влучення частина будівлі зруйнована, від 3-го до першого поверху. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. Жертв могло бути більше, але частина мешканців виїхали з будинку через постійні обстріли Росії. Деталі в сюжеті Радіо Свобода. (Джерело: відео з телеграмканалу потерпілих, Оксана Нечепоренко, кореспондентка РС)

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