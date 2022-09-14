По Кривому Рогу влучили попередньо 8 російських ракет – Тимошенко

Російські війська випустили, за попередніми даними, вісім російських крилатих ракет по Кривому Рогу – про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 14 вересня.

Він назвав ракетний удар «терористичним актом» проти Кривого Рогу, вказавши на те, що ракети націлені на критично важливі для життєзабезпечення споруди.

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«Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді. Їм потрібна наша паніка, в якій важко приймати рішення. Тому не панікуємо», – закликав представник ОП.

Він додав, що наразі відповідні служби ліквідовують наслідки ракетних ударів. За словами Тимошенка, серед цивільних ніхто не постраждав.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар по місту 14 вересня. Згодом Вілкул повідомив, що ракети влучили по одному з об’єктів гідротехнічної інфраструктури міста.