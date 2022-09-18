Війська РФ «Градами» і важкою артилерією обстріляли Дніпропетровщину, є жертви – ОВА

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що у неділю обстрілу з боку військ РФ зазнали три громади Дніпропетровщини.

Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені. Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району…Росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли «Градами» та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів. У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються», – написав Резніченко у Telegram.

Попередня ніч на Дніпропетровщині, як повідомлялося раніше, теж була з обстрілами та пораненими. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків – 26 та 82 років.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.