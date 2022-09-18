Троє людей постраждали через нічний обстріл Нікополя – голова ОВА

У ніч на 18 вересня російські війська тричі обстріляли Нікопольський район із «Градів» і важкої артилерії, постраждали троє людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько півночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка і двоє чоловіків – 26 і 82 років. У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових і приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, сталося займання на місцевому ринку, пожежу вже загасили.

«Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. В інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо», – написав голова ОВА вранці 18 вересня.

Напередодні ввечері голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав жителів прибережних населених пунктів провести ніч у укритті або скористатися правилом двох стін.

Нікопольський район регулярно потерпає від російських обстрілів. 17 вересня голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що армія РФ усю ніч накривала Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.