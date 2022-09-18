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Росія ударами по цивільній інфраструктурі намагається підірвати моральний дух українців – британська розвідка

Підтоплені через російські ракетні удари будинки і подвірʼя Кривого Рогу, 15 вересня 2022 року

Росія останнім часом збільшила кількість ударів по цивільній інфраструктурі України, намагаючись залякати український народ, заявили у британській розвідці. Там, зокрема, згадали російські удари по електромережі і дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.

«Від 24 лютого 2022 року Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України. Проте за останні сім днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де вона, ймовірно, не відчуває негайного військового ефекту», – цитує Міністерство оборони Великої Британії щоденний звіт своєї розвідки.

«Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись прямо підірвати моральний дух українського народу і влади», – додали в британській розвідці.

Російські війська 14 вересня завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вранці 15 вересня він зауважив, що в Кривому Розі підтоплені 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок.

Місцеві жителі розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що вода подекуди піднялася по вікна приватних будинків, а в городах стояло під три метри води. За словами містян, через паводок затоплені підвали та зливні ями, в домах пошкоджене майно.

Про удари РФ по критичній інфраструктурі Вілкул повідомляв і в наступні дні.

Затопило будинки та городи. Наслідки ракетних атак Росії по Кривому Рогу (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Затопило будинки та городи. Наслідки ракетних атак Росії по Кривому Рогу (фотогалерея)

За один день по Кривому Рогу випустили вісім ракет

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