ВМС: Росія тримає в Чорному морі 3 носії «Калібрів», загальний залп – 23 ракети

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 16 вересня перебувають три російські носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає 24 ракети, у Середземному морі – п’ять носіїв «Калібрів», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести ворожих кораблів та катерів. За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 10 суден, з них одне судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря –17 суден, з них одне судно рухалося з протоки Босфор», – йдеться в повідомленні ВМС у фейсбуці.

14 вересня Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що Росія в Чорному морі тримає на бойовому чергуванні шість носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає 40 ракет.

У вечірньому зверенні 22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.