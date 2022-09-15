Сили ППО збили російський «Калібр» – Одеська ОВА

Сили ППО збили російську крилату ракету «Калібр», повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Одещина. Ворожу крилату ракету типу «калібр» з боку Чорного моря знищено силами ППО», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомляли про вибух на Одещині.

За останніми даними оперативного командування «Південь», у Чорному морі поблизу узбережжя Криму несуть бойове чергування 14 бойових кораблів, у тому числі – 4 носія крилатих ракет «Калібр» з загальним залпом 28 ракет та 3 великих десантні кораблі.

У вечірньому зверненні 22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.