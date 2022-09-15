Потрібен прогрес у наданні Україні систем ППО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності прогрес у наданні Україні систем ППО.

«Потрібен прогрес у наданні Україні систем ППО. Ми вже маємо домовленості з певними країнами, наші дипломати працюють з іншими», – сказав він у своєму відеозверненні.

Після чергових російських ударів по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі Зеленський також закликав міжнародну спільному до «жорсткої та принципової реакції».

«Якраз у час перебування Президентки Єврокомісії в Україні російська армія завдала нового ракетного удару по Кривому Рогу, по Кіровоградщині. В обох випадках – по гідротехнічних спорудах. Ми ж у відповідь маємо показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінно жорстка й принципова реакція. Тому й потрібен восьмий санкційний пакет ЄС – ми про це говорили з пані Урсулою. Потрібне й принципове рішення США щодо держави-терориста, юридичне визнання цього статусу», – наголосив президент.

Останнім часом Росія посилила свої ракетні атаки по об'єктах цивільної критичної інфраструктури. Минулого тижня внаслідок російських ударів Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області на деякий час залишилися без світла.

15-16 вересня російські ракети поцілили у гідротехнічні об'єкти в Кривому Розі, сталося часткове підтоплення.