На Кіровоградщині зафіксовано прильоти російських ракет – голова ОВА

На території Петрівської громади на Кіровоградщині зафіксовано прильоти російських ракет, одну з яких збила українська протиповітряна оборона, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти. Одну ракету збито ППО. Прошу не ігнорувати сирени», – написав Райкович у телеграмі. Подробиць він не навів.

Напередодні голова ОВА вже повідомляв про роботу ППО в регіоні.

«Друзі, ніч неспокійна. Попередньо – спрацювало ППО. Більше інформації – згодом. Не ігноруйте сирени, спускайтесь в укриття», – написав він у телеграмі в ніч на 15 вересня.

Про ракетний обстріл раніше також повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, є влучання в промислове підприємство, а також в районі гідротехнічних споруд.

Напередодні Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість російських носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає 40 ракет.