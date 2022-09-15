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Кривий Ріг: влада повідомила про «серйозні руйнування» через новий удар по місту

Удар був завданий крилатою ракетою, повідомив Олександр Вілкул (фото ілюстративне)

Російські війська здійснили новий обстріл Кривого Рогу 15 вересня крилатою ракетою, спричинивши «серйозні руйнування», повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«13:01. Знову крилата ракета. Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо – без втрат», – написав він у телеграмі. Інших подробиць Вілкул не навів.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець та загрожує підтопленням низки населених пунктів у Дніпропетровській та Херсонській областях. У ніч на четвер у двох районах Кривого Рогу було оголошено часткову евакуацію населення.

Вранці 15 вересня Вілкул повідомив, що в Кривому Розі підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана. «Є руйнування, але найголовніше – без втрат», – написав він у телеграмі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 15 вересня у Кривому Розі тривають роботи з подолання наслідків вчорашньої ракетної атаки РФ. За даними ДСНС, внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд міста на річці Інгулець піднялася вода – на різних ділянках – від 1 до 2 метрів.

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