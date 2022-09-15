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Війська РФ, відступаючи в паніці, кидають високовартісне обладнання – британська розвідка

Українські військові оглядають підбитий під час контрнаступу ЗСУ російський танк на околиці міста Ізюму Харківської області, 11 вересня 2022 року

Російські війська, неорганізовано відступаючи на Харківщині, залишають дороге обладнання, повідомила британська розвідка.

«Українські війська продовжують консолідувати свій контроль над щойно звільненими районами Харківської області. Російські війська в основному відійшли з району на захід від річки Оскіл. Спосіб відведення російських військ за останній тиждень був різним. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку і під контролем, тоді як інші – втекли в очевидній паніці», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії 15 вересня.

За даними британської розвідки, серед високовартісного обладнання, яке залишили, відступаючи, російські війська, є засоби, необхідні для російського артилерійського стилю війни.

«Серед них – принаймні один контрбатарейний радар «Зоопарк» і принаймні одна артилерійська машина управління IV14. Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів і, ймовірно, локальні збої в командуванні й управлінні», – йдеться у щоденному звіті.

14 вересня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові за п’ять днів контрнаступу на Харківщині просунулися на 110 кілометрів, і на сьогодні майже вся область деокупована.

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У Міноборони 14 вересня повідомили, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій.

13 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». Водночас він наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначив, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.

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