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Зруйноване, але вільне: місто Ізюм після визволення із російської окупації (фотогалерея)

Втрату контролю над містом Ізюм, що на річці Сіверський Донець у Харківській області, вважають найбільшою поразкою Росії у війні проти України з часу весняного звільнення Збройними силами України Київської області. У Міністерстві оборони РФ втрату захоплених територій на Харківщині назвали «перегрупуванням». Однак експерти Американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що відступ російської армії був швидше поспішною втечею, а не організованим відходом. Також там вважають, що відновлення контролю над Ізюмом, серед іншого, знімає загрозу російського наступу на Донецьку область з північного заходу.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». При цьому, як повідомив депутат Ізюмської міськради Максим Стрельніков, «більшість колаборантів та зрадників», які були у місті під час російської окупації, змогли завчасно виїхати з Ізюма, але сама російська армія, відступаючи, залишила чимало військових трофеїв для українських військових.

Після звільнення територій Харківської області українські правоохоронці почали фіксацію воєнних злочинів, учинених військами РФ за період перебування міста під їхнім контролем. За даними Максима Стрельнікова, за час окупації Ізюма російськими військами загинула щонайменше тисяча цивільних жителів. Зараз у місті складна гуманітарна ситуація: в Ізюмі немає води, газу та світла. Крім того, за словами Стрельнікова, є проблеми із продовольчими товарами, засобами гігієни та медициною – медичні заклади зруйновані, а аптеки – розграбовані.

У звільнений Ізюм приїхав президент України Зеленський, щоб подякувати ЗСУ і вшанувати пам'ять загиблих.

Наразі у деокупованому місті тривають «стабілізаційні заходи». Фотокореспонденти побували у звільненому Ізюмі та зафіксували руйнування, завдані російською армією та окупацією.

Велосипедист дивиться на місто Ізюм незабаром після його звільнення. 11 вересня, Харківщина 13 вересня у&nbsp;Міністерстві оборони України заявили, що&nbsp;за тиждень контрнаступальних дій ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині 3800 квадратних кілометрів території, але &laquo;реальна цифра&raquo; &laquo;майже удвічі більша&raquo;
1 Велосипедист дивиться на місто Ізюм незабаром після його звільнення. 11 вересня, Харківщина

13 вересня у Міністерстві оборони України заявили, що за тиждень контрнаступальних дій ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині 3800 квадратних кілометрів території, але «реальна цифра» «майже удвічі більша»
В Ізюмі, до початку широкомасштабної війни Росії проти України, проживало 45 тисяч людей. Російська армія почала масовано обстрілювати з артилерії та бомбардувати місто з повітря з 6-го березня 2022 року, а 1 квітня повністю його окупувала. Деякі будинки в Ізюмі окупанти розстрілювали прямим наведенням з танків
2 В Ізюмі, до початку широкомасштабної війни Росії проти України, проживало 45 тисяч людей. Російська армія почала масовано обстрілювати з артилерії та бомбардувати місто з повітря з 6-го березня 2022 року, а 1 квітня повністю його окупувала. Деякі будинки в Ізюмі окупанти розстрілювали прямим наведенням з танків
Під час свого хаотичного відступу російські війська покинули велику кількість боєприрасів і техніки
3 Під час свого хаотичного відступу російські війська покинули велику кількість боєприрасів і техніки
Українські військовослужбовці стоять на зруйнованому мосту через річку Сіверський Донець в Ізюмі, 13 вересня. Втрата контролю над містом Ізюм вважається стратегічною невдачею для Москви, оскільки її війська використовували місто як базу та маршрут постачання для своїх сил в Україні &nbsp;
4 Українські військовослужбовці стоять на зруйнованому мосту через річку Сіверський Донець в Ізюмі, 13 вересня. Втрата контролю над містом Ізюм вважається стратегічною невдачею для Москви, оскільки її війська використовували місто як базу та маршрут постачання для своїх сил в Україні
 
Український військовий стоїть на російському прапорі в Ізюмі. 13 вересня
5 Український військовий стоїть на російському прапорі в Ізюмі. 13 вересня
Українські військові оглядають церкву, яку російські солдати використовували як військовий шпиталь
6 Українські військові оглядають церкву, яку російські солдати використовували як військовий шпиталь
Міський голова Ізюма Валерій Марченко повідомив, що близько 70% багатоповерхівок міста пошкоджено, а у більшості районів міста немає газо-, електро- та водопостачання. Про те, що у звільненому від російської окупації Ізюмі на Харківщині &laquo;дуже важка&raquo; гуманітарна ситуація, розповів&nbsp;також депутат Ізюмської міськради Максим Стрельніков у коментарі Радіо Свобода 13 вересня. За його словами, з продовольчими товарами та засобами гігієни також є проблеми, але їх сподіваються &laquo;дуже швидко вирішити&raquo;
7 Міський голова Ізюма Валерій Марченко повідомив, що близько 70% багатоповерхівок міста пошкоджено, а у більшості районів міста немає газо-, електро- та водопостачання.

Про те, що у звільненому від російської окупації Ізюмі на Харківщині «дуже важка» гуманітарна ситуація, розповів також депутат Ізюмської міськради Максим Стрельніков у коментарі Радіо Свобода 13 вересня. За його словами, з продовольчими товарами та засобами гігієни також є проблеми, але їх сподіваються «дуже швидко вирішити»
Український військовий і коти. Звільнений від російських окупантів Ізюм, 13 вересня
8 Український військовий і коти. Звільнений від російських окупантів Ізюм, 13 вересня
Поле під Ізюмом &laquo;пошрамоване&raquo; вирвами від артилерійських снарядів, а дорога всіяна розбитою військовою технікою &nbsp;
9 Поле під Ізюмом «пошрамоване» вирвами від артилерійських снарядів, а дорога всіяна розбитою військовою технікою

 
Український військовий відпочиває на покинутому російськими військовими під час втечі з Ізюму трофейному бронетранспортері. 13 вересня
10 Український військовий відпочиває на покинутому російськими військовими під час втечі з Ізюму трофейному бронетранспортері. 13 вересня
Прапор України майоріє над пошкодженою обстрілами будівлею Ізюмської міської ради
11 Прапор України майоріє над пошкодженою обстрілами будівлею Ізюмської міської ради
Президент США Джо Байден заявив: незважаючи на значний прогрес ЗСУ, на них ще чекає &laquo;довгий шлях&raquo;
12 Президент США Джо Байден заявив: незважаючи на значний прогрес ЗСУ, на них ще чекає «довгий шлях»
Президент України Володимир Зеленський на церемонії підняття державного прапора над звільненим Ізюмом. 14 вересня він прибув до міста із неанонсованим візитом, щоб зустрітися із українськими військовими і подякувати їм за деокупацію української території. Президент вшанував пам&rsquo;ять загиблих воїнів. &laquo;Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне &ndash; прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку &ndash; вперед і до перемоги&raquo;, &ndash;&nbsp;наголосив&nbsp;Зеленський &nbsp;
13 Президент України Володимир Зеленський на церемонії підняття державного прапора над звільненим Ізюмом. 14 вересня він прибув до міста із неанонсованим візитом, щоб зустрітися із українськими військовими і подякувати їм за деокупацію української території. Президент вшанував пам’ять загиблих воїнів.

«Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги», – наголосив Зеленський

 

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