Втрату контролю над містом Ізюм, що на річці Сіверський Донець у Харківській області, вважають найбільшою поразкою Росії у війні проти України з часу весняного звільнення Збройними силами України Київської області. У Міністерстві оборони РФ втрату захоплених територій на Харківщині назвали «перегрупуванням». Однак експерти Американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що відступ російської армії був швидше поспішною втечею, а не організованим відходом. Також там вважають, що відновлення контролю над Ізюмом, серед іншого, знімає загрозу російського наступу на Донецьку область з північного заходу.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». При цьому, як повідомив депутат Ізюмської міськради Максим Стрельніков, «більшість колаборантів та зрадників», які були у місті під час російської окупації, змогли завчасно виїхати з Ізюма, але сама російська армія, відступаючи, залишила чимало військових трофеїв для українських військових.

Після звільнення територій Харківської області українські правоохоронці почали фіксацію воєнних злочинів, учинених військами РФ за період перебування міста під їхнім контролем. За даними Максима Стрельнікова, за час окупації Ізюма російськими військами загинула щонайменше тисяча цивільних жителів. Зараз у місті складна гуманітарна ситуація: в Ізюмі немає води, газу та світла. Крім того, за словами Стрельнікова, є проблеми із продовольчими товарами, засобами гігієни та медициною – медичні заклади зруйновані, а аптеки – розграбовані.

У звільнений Ізюм приїхав президент України Зеленський, щоб подякувати ЗСУ і вшанувати пам'ять загиблих.

Наразі у деокупованому місті тривають «стабілізаційні заходи». Фотокореспонденти побували у звільненому Ізюмі та зафіксували руйнування, завдані російською армією та окупацією.