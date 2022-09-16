Кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію – Котенко

Кількість загиблих в деокупованому Ізюмі на Харківщині може перевищувати Бучанську трагедію, заявив Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Як повідомило Мінінтеграції України, в Ізюмі в межах операції з розшуку загиблих на чолі з Котенком розпочалася ексгумація тіл на місцях масового поховання.

За словами Котенка, одну з локацій знайшли по відео, яке у вільний доступ виклали росіяни. Для безпечної ексгумації територію зачистили, оскільки зберігалася висока ймовірність мінної небезпеки.

«Наразі ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих. На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки невідомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію», – цитує міністерство слова посадовця.

У коментарі Радіо Свобода він повідомив, що в згаданому місці виявили близько 450 хрестів.

«На деяких написано дату загибелі, ми розуміємо, що в ці дні були сильні обстріли Ізюма. Люди, які гинули в будинка, квартирах, на вулицях, їх ховали тут. Хлопців із ЗСУ ховали вже тоді, коли в Ізюм зайшли російські війська. Я думаю, що вони їх знайшли десь у наших окопах», – сказав Котенко.

«Я працюю з кінця травня. Я в перше таке бачу. Я чув про Бучу, про Ірпінь. Бачив дуже багато розстріляних машин на житомирській трасі. Але такого поховання не бачив. Я знаю, що у Маріуполі є якісь братські могили. Тут зроблено все по-людськи. Я думаю, що це робили місцеві рятувальні служби, коли тут були наші військові. Вони поховали один до одного. А російські солдати просто скинули в одну купу наших хлопців і закопали», – додав уповноважений у коментарі Радіо Свобода.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання. Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм ховали людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, може йтися також про приблизно 20-25 захоронених тіл військових.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено щонайменше 450 могил, і «це лише одне з масових поховань».

Наразі тривають процесуальні дії щодо знайдених в Ізюмі масових поховань людей, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у фейсбуці повідомив, що в Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

За його словами, військовослужбовці разом зі слідчими та місцевими жителями ідентифікували декілька місць, де відбувалися воєнні злочини.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули, за останніми даними, 458 мирних жителів, 419 із них були застрелені або померли від тортур.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.