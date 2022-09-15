Біля звільненого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ

Біля звільненого Ізюма, що на Харківщині, виявили масове поховання військових ЗСУ, повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.



«Ми так порахували, тут десь близько 20-25 людей. Хоча напис тут був 17. Ми перевіримо це уже, коли будуть піднімати (тіло - ред.)», – сказав він.

Наразі невідома точна кількість осіб, які захоронені в могилі, також невідомо, хто похований у сусідніх могилах. Також триває розмінування території.



Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм, хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

Російські війська відійшли з Ізюма 10 вересня – це підтвердили Міністерства оборони України та Росії.

Після звільнення міста 12 вересня депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков заявив, що щонайменше тисяча цивільних жителів Ізюма загинула за час російської окупації.