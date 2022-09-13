У звільненому Ізюмі «дуже важка» гуманітарна ситуація – депутат міськради

У звільненому від російської окупації Ізюмі на Харківщині «дуже важка» гуманітарна ситуація. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

«Насамперед є гостра потреба у ліках, тому що російські окупанти зруйнували всі заклади охорони здоров’я, розграбували всі аптеки. Також є хворі, які потребують негайної госпіталізації», – пояснив він.

За словами Стрельника, з продовольчими товарами та засобами гігієни також є проблеми, але їх сподіваються «дуже швидко задовольнити». Окрім того, в Ізюмі, каже він, необхідно швидко відновити системи теплопостачання, знищені армією РФ.

Наразі у деокупованому місті тривають «стабілізаційні заходи».

«Поки що в’їзд у місто для цивільних громадян обмежений. Наразі пропускають тільки гуманітарні вантажі і волонтерів, які прямують з ними», – розповів Стрельник.

При цьому, за його словами, «більшість колаборантів та зрадників», які були у місті під час російської окупації, змогли завчасно виїхати з Ізюма, а сама російська армія, відступаючи, залишила чимало військових трофеїв для українських військових.

«Вони так швидко втікали, що залишили дуже серйозні запаси боєкомплектів (в тому числі важкого озброєння) і зараз усе це буде працювати на користь ЗСУ і знищувати своїх колишніх власників», – зазначив депутат Ізюмської міськради.

13 вересня у Міністерстві оборони України заявили, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині 3800 квадратних кілометрів територій, але «реальна цифра» «майже удвічі більша».

Окрім того міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». Водночас він наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.