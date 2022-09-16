Влада каже про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі та понад 70% знищених у місті будівель

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено щонайменше 450 могил.

«450 могил... Це лише одне з масових поховань, виявлених біля Ізюма. На окупованих територіях місяцями панували шалений жах, насильство, тортури та масові вбивства. Хтось іще хоче «заморожування війни» замість відправки танків?», – написав Подоляк у твітері.

Наразі тривають процесуальні дії щодо знайдених в Ізюмі масових поховань людей, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський. Він заявив, що більш детальна інформація буде сьогодні, 16 вересня.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у фейсбуці повідомив, що в Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

За його словами, військовослужбовці разом зі слідчими та місцевими жителями ідентифікували декілька місць, де відбувалися воєнні злочини.

«Катівня, влаштована в підвалі, поруч з приватними будинками, де з жінок і чоловіків вибивали покази проти української армії. Навіщо це робити людям, які повністю контролювали місто, –невідомо... Якщо хтось думав, що вони зупинилися на Бучі, бо жахнулися своєї жорстокості – це не так. Російське політичне і військове керівництво нагороджує воєнних злочинців, ставить їх у приклад, і тим самим поширює практику масових злочинів проти цивільного населення», – наголосив омбудсмен.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання. Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, може йтися також про приблизно 20-25 захоронених тіл військових.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на кладовищі у лісі біля Ізюма може бути захоронено понад 400 тіл людей.