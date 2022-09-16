Під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у масовому поховані під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких можливо катували.

«Я тут побачив місце, де поховані військові ЗСУ. Є факти – наприклад, зв’язані руки – що їх катували і вбивали впритул», – розповів Дмитро Лубінець у коментарі Радіо Свобода на місці знайденого поховання.

Також виявлені тіла цивільних людей. На думку Лубінця, вони загинули під час окупації та в результаті наступу російських військ.

«Масштаби просто вражають. Ми тут бачимо поховання цілих сімей, батьки з дітьми поховані. Всі вони були вбиті під час окупації і під час того, як російська армія наступала на нашу територію», – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання.

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено щонайменше 450 могил, і «це лише одне з масових поховань».

Тим часом, уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в деокупованому Ізюмі на Харківщині може перевищувати Бучанську трагедію.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей.

Наразі тривають процесуальні дії щодо знайдених в Ізюмі масових поховань людей, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у фейсбуці повідомив, що в Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

За його словами, військовослужбовці разом зі слідчими та місцевими жителями ідентифікували декілька місць, де відбувалися воєнні злочини.