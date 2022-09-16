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На деокупованій Харківщині виявили 10 катівень – голова Нацполіції

Стіна камери, де, за словами голови Нацполу Ігоря Клименка, під час окупації Балаклії російські війська катували людей, вересень 2022

На територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катувалень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні – в Балаклії», – уточнив він та додав, що одна з них була облаштована на території Балаклійського відділку поліції.

Раніше 16 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в деокупованому Ізюмі ідентифікували декілька місць, де відбувалися воєнні злочини.

«Катівня, влаштована в підвалі, поруч з приватними будинками, де з жінок і чоловіків вибивали покази проти української армії. Навіщо це робити людям, які повністю контролювали місто, – невідомо... Якщо хтось думав, що вони зупинилися на Бучі, бо жахнулися своєї жорстокості – це не так», – наголосив омбудсмен.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання цивільних і військових. 16 вересня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що там виявлено щонайменше 450 могил.

14 вересня у Міністерстві оборони України повідомили, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій.

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