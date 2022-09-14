Міноборони уточнило площу деокупованих територій Харківщини

За тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона також додала, що йдеться про близько 388 населених пунктів та близько 150 тисяч людей, яких ЗСУ вдалося визволити з-під окупації.

«Ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати. До повної перемоги нам звільняти ще дуже багато наших людей і наших земель. Нам потрібно ще чимало часу, сил і терпіння», – наголосила Маляр.

13 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». Водночас він наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.

14 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав деокуповане місто Ізюм на Харківщині, де цього дня підняли український прапор.

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«Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги», – наголосив він.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначили, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.