Зеленський відвідав деокупований Ізюм

Президент України Володимир Зеленський відвідав деокуповане місто Ізюм на Харківщині.

«Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги», – наголосив він.

За інформацією 25-ої окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, президент подякував військовим за деокуповані території, а також вшанував пам’ять загиблих.

Наразі у звільненому від російської окупації Ізюмі на Харківщині «дуже важка» гуманітарна ситуація. Про це у коментарі Радіо Свобода 13 вересня розповів депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник. За його словами, з продовольчими товарами та засобами гігієни також є проблеми, але їх сподіваються «дуже швидко задовольнити». Окрім того, в Ізюмі планують швидко відновити системи теплопостачання, знищені армією РФ.

13 вересня у Міністерстві оборони України заявили, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині 3800 квадратних кілометрів територій, але «реальна цифра» «майже удвічі більша».

Окрім того міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». Водночас він наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.