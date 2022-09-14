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У Балаклії на російській розтяжці підірвався енергетик – міська рада

Українські прапори в центрі міста Балаклії на Харківщині, яке Збройні сили України звільнили від військ РФ, 10 вересня 2022 року

Майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ Олександр Стрілець загинув у Балаклії на Харківщині, відновлюючи критичну інфраструктуру міста, повідомила мерія.

За даними міської ради, енергетик підірвався на розтяжці, яку, відступаючи, залишили російські військові.

«Вчора під час виконання своїх службових обов’язків, відновлюючи критичну інфраструктуру нашого міста, загинув Стрілець Олександр Михайлович – майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ. Він підірвався на розтяжці, яка була залишена ворогом. Він заплатив найдорожчу ціну, виконуючи свою роботу, рятуючи інших людей», – йдеться в повідомленні.

Днями у результаті контрнаступу ЗСУ Балаклію і низку інших населених пунктів Харківщини було звільнено від російських окупантів.

Після цього в поліції повідомили, що в місті виявили організовану російськими військами катівню, де утримували в полоні щонайменше 40 людей.

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